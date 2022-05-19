В десяти регионах России похоронили участников спецоперации на Украине

Местные власти выразили близким участников спецоперации соболезнования, многие из погибших представлены посмертно к наградам *

Илья Филатов (Фото: Администрация Подпорожского района / VK)

Власти десяти российских регионов сообщили о погибших при спецоперации военнослужащих.

В администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области 18 мая заявили, что «отдал жизнь в борьбе с нацизмом» местный житель, 31- летний Илья Филатов. Он служил разведчиком-снайпером в разведроте мотострелковой бригады и погиб 7 мая «в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины».

Филатов родился в 1990 году в городе Подпорожье в Ленобласти, окончил техникум по специальности «сварщик», прошел срочную службу в воздушно-десантных войсках. После службы с 2014 года по апрель 2022 года был командиром пожарной части в Подпорожском районе. В августе Филатову исполнилось бы 32 года, после его гибели остались вдова и ребенок. Обстоятельства смерти не сообщаются.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на своей странице в соцесети «ВКонтакте» о том, что в его регионе простились 17 мая с двумя военнослужащими. «Наши земляки Алексей Осташов и Алексей Маликов погибли в ходе специальной военной операции, в борьбе за мир без нацизма. Они до последнего оставались верными своему долгу и присяге, защищая безопасность нашей страны», — написал губернатор, не приведя подробностей о погибших и не назвав обстоятельств и времени их смерти.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Архангельской области 17 мая простились с тремя участниками спецоперации. Глава региона Александр Цыбульский сообщил, что на Украине погибли уроженцы области, контрактники Павел Дерягин, Андрей Чушков и профессиональный военный Анатолий Протченко.

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Дерягин служил по контракту армии с 2009 года в Мурманской области, Чечне и Мурманске. Во время спецоперации был тяжело ранен, врачи месяц боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Дерягин посмертно награжден Орденом Мужества.

Чушков в 2009 был призван в армию, а с 2010 заключил контракт на продолжение военной службы. В последние годы жил вместе с семьей по месту службы, в Севастополе.

Протченко был воспитанником детского дома, он участвовал в спецоперации с самых первых дней ее проведения и погиб, «как настоящий патриот своей страны», — сказал Цыбульский. Протченко был посмертно представлен к Ордену Мужества.

Никита Орлов (Фото: Чистопольский муниципальный район / VK)

В Татарстане сообщили о смерти от ранений жителя Чистопольского района республики, участвовавшего в спецоперации. Как говорится на странице районной администрации в сети «ВКонтакте», погибшему сержанту Никите Орлову было 27 лет. Он получил осколочные раны при «выполнении боевой задачи на территории ЛНР и ДНР, во время наступательных действий при отражении контратаки противника 2 мая».

Сержанта доставили в филиал центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в подмосковный город Краснознаменск, но 12 мая он умер от полученных ран.

Орлов был командиром отделения зенитного ракетного взвода мотострелковой части из Южно-Сахалинска. Он заключил контракт на службу в армии 10 марта 2015 года. Сержанта похоронят 20 мая.

Власти Саратовской области 19 мая сообщили о гибели на Украине при спецоперации военнослужащего Евгения Климова. Временно исполняющий обязанности губернатора области Роман Бусаргин и глава Саратова Михаил Исаев выразили соболезнования родным погибшего, говорится в сообщении на сайте саратовской администрации.

Жители Ярославской области простились 18 мая с 41-летним Николаем Кузнецовым, который в спецоперации участвовал в составе расчета гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Как сообщила администрация региона, он был посмертно награжден Орденом Мужества, а семья погибшего получит материальную помощь — миллион рублей из резервного фонда правительства Ярославской области.

Николай Кузнецов (Фото: yarregion.ru)

Новостной портал 76.ru со ссылкой на региональное правительство также сообщил о гибели 36-летнего военного из Ярославля Алексея Лапшина. Алексей служил в звании сержанта и был заместителем командира взвода, по совместительству командиром боевой машины. Прощание с ним и похороны пройдут 20 мая в Ярославле.

Глава управления информационных технологий администрации губернатора Забайкальского края Роман Шадрин сообщил порталу «Чита.Ру» о гибели на Украине уроженца Краснокаменского района Читы 24-летнего Сергея Гусева. Как сообщается на странице Краснокаменского промышленно-технологического колледжа в соцсети «ВКонтакте», Гусев окончил учебное заведение в 2018 году по специальности «машинист дорожных и строительных машин». Он погиб 29 апреля. «У Сергея осталась любящая его семья», — говорится на странице колледжа.

В Чечне заявили о гибели семи граждан США в спецоперации на Украине Политика

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о «героической гибели при выполнении воинского долга на Украине» трех жителей области: лейтенанта Никиты Пахомова, ефрейтора Азамата Хаиржанова и рядового Станислава Манахова. Глава региона не сообщил обстоятельств гибели военных, но выразил их близким соболезнования и заявил, что погибшие «показали пример высочайшего патриотизма и беззаветного служения Родине».

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели при спецоперации на Украине выходца из региона Алексея Осташова. Главный старшина Осташов служил по контракту в 200-й отдельной мотострелковой бригаде в поселке Печенга Мурманской области. Во время спецоперации он получил осколочное ранение, Осташова похоронили 17 мая в Мурманске.

В Удмуртии похоронили двух участников спецоперации. Как сообщает портал Izhlife со ссылкой на пресс-службу главы региона, в Ижевске с воинскими почестями в последний путь 17 мая проводили старшего матроса Максима Иванова, а 18 мая в Глазовском районе республики похоронили рядового Игоря Ельцова. Она они были представлены к Ордену Мужества посмертно.

В пяти регионах похоронили погибших на Украине военных Политика

Российская военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию страны. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение.

С начала спецоперации о гибели российских военных сообщали власти ряда регионов. Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены.