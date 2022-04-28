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Военная операция на Украине ,  
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В пяти регионах похоронили погибших на Украине военных

Похороны погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных прошли в Севастополе, Ставропольском и Красноярском краях, Псковской и Ростовской областях *
Алексей Лашенков
Алексей Лашенков (Фото: MV_007_Pskov / Telegram)

В нескольких российских регионах прошли похороны военных, которые погибли в ходе операции на Украине.

В Ростовской области простились с ефрейтором Василием Павловым. Он погиб в бою 21 апреля во время выполнения задания. «Гвардии ефрейтор Павлов проходил военную службу в Дагестане, в воинской части, имеющей героический боевой путь, и погиб как герой, отстаивая право жителей Донбасса на мирную жизнь», — сказал вице-спикер регионального заксобрания Вячеслав Василенко (цитата по «АиФ-Ростов»).

В Красноярском крае похоронили 22-летнего рядового Дмитрия Василевского. Его гибель телеканалу «ТВК Красноярск» подтвердили в администрации Абанского района, откуда он был родом. После школы Василевский окончил ПТУ, затем его призвали в армию. После срочной службы он заключил контракт. «Дмитрий погиб 1 апреля при исполнении воинского долга на Украине. Тело не могли опознать, брали ДНК у матери. Хоронили в закрытом гробу», — сказала тетя погибшего. Василевскому посмертно присвоили орден Мужества.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В Пскове простились со старшим лейтенантом Алексеем Лашенковым, погибшим в ходе спецоперации. «Приношу искренние соболезнования родным. Мы вместе! Вечная память», — написал в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Ставропольском крае похоронили прапорщика 10-й бригады ГРУ Дмитрия Кириенко. Его посмертно представили к награждению орденом Мужества. «Он героически погиб при выполнении служебно-боевых задач при проведении специальной военной операции на территории Украины. Дмитрий проявил смелость и отвагу, с честью выполнив свой долг и став примером мужества и верности. Его гибель — большая утрата для семьи, друзей и всего Кировского городского округа. Светлая память защитнику нашего Отечества!» — написал в Telegram глава Кировского округа Владимир Лукинов.

В Севастополе простились с командиром разведывательного взвода батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота капитаном Алексеем Охотой. «Алексей Иванович погиб геройски при проведении спецоперации на Украине. Будем помнить о нашем воине!» — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

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Российская военная спецоперация на Украине продолжается более двух месяцев, она началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию страны. После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение.

С начала спецоперации о гибели российских военных сообщали власти ряда регионов. Минобороны России раскрывало данные о потерях российской стороны дважды: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены.

Безвозвратные потери «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников», по данным на 16 апреля (данные о российских потерях тогда не приводились), составили 23 367 человек, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. К безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, попавших в плен и получивших ранения, несовместимые с дальнейшей службой. 

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похороны военные Украина Военная операция на Украине
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