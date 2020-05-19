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В Петербурге попросили Попову прояснить запрет на участие в похоронах

Иликовское кладбище, Санкт-Петербург
Иликовское кладбище, Санкт-Петербург (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову прояснить ситуацию с рекомендацией управления ведомства по Санкт-Петербургу запретить родственникам присутствовать на похоронах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма депутата.

В письме Менделевич пишет, что в условиях эпидемии коронавируса необходимы ограничительные меры во время похорон. Однако, по его словам, полный запрет на присутствие на похоронах вне зависимости от причин смерти человека не целесообразен. «В связи с многочисленными запросами со стороны жителей ко мне, как к депутату, прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, прояснить данную ситуацию и дать оценку деятельности регионального органа», — добавил он в письме. В качестве меры профилактики передачи коронавируса депутат предложил ввести ограничение числа участников похорон и обязательное использование ими средств индивидуальной защиты.

Менделевич в разговоре с агентством подчеркнул, что у родственников должна быть возможность попрощаться с близкими, если причиной смерти не стал COVID-19, и ограничительные меры не должны быть «столь кардинальными».

Умерших от COVID-19 рекомендовали хоронить в закрытых гробах
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Ранее «Фонтанка» опубликовала копию распоряжения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в котором предписано «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза». В документе данное решение обосновали ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

На сайте управления Роспотребнадзора документ не был опубликован. РБК обратился за комментариями в специализированную службу Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела.

В начале апреля Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым в случае смерти человека от COVID-19 его захоронение осуществляется в закрытом гробу.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Санкт-Петербург, Анна Попова, похороны, запрет, новости РБК
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