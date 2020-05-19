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Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

После смягчения с 12 мая во многих регионах карантинного режима оборот малого и среднего бизнеса в России вырос до уровня 60% от доэпидемического, зафиксированного в начале марта

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 11 по 17 мая в среднем по стране вырос на 10 процентных пунктов и достиг 60% от того, который был в начале марта до введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса SARC-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оператора онлайн-касс «Эвотор», с которыми ознакомился РБК.

Компания проанализировала данные более 650 тыс. онлайн-касс по всей России.

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.

Самый большой прирост зафиксирован в Ленинградской области, где доля активных предприятий малого и среднего бизнеса выросла до 77,2% (+17,9 п.п.), причем их торговый оборот почти достиг докризисного уровня ― 91% (+11,8 п.п.). На втором месте по позитивной динамике ― Ямало-Ненецкий АО, где процент действующего малого бизнеса вырос с 53,4% (+17,2 п.п.), на третьем — Кировская область, где доля активных предприятий достигла 61,3% (+17,1 п.п.).

Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
Бизнес
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

В Москве никаких мер ослабления режим для предприятий малого и среднего бизнеса власти не предпринимали, за неделю количество действующих точек достигло 30,5% от докризисного значения (+4,1 п.п.), их выручка составила 30,4% от состояния на начало марта, а торговый оборот — 30,4% от докризисного.

После отмены ряда ограничений в целом по стране выросли обороты стоматологических клиник ― до 46,8% (+13,3 п.п.), салонов красоты ― до 31,4% (+7,7 п.п.), химчисток ― до 56,4% (+20,1 п.п.), домов быта ― до 54,8% (+15 п.п.), магазинов косметики ― до 38,4% (+12,7 п.п.), одежды ― до 33,1% (+12,2 п.п.), обуви ― до 33,5% (+10,3 п.п.), ювелирных изделий ― до 29,6% (+8,8 п.п.).

В некоторых сегментах оборот предприятий малого и среднего бизнеса уже вышел на уровень докризисного и даже превзошел его: выручка магазинов стройматериалов на 25% превзошла показатели начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха — на 13,5%. Магазины освещения, инструментов, товаров для животных, автотоваров сумели получить за прошедшую неделю доход, который на несколько процентов превышает показатели недели со 2 по 8 марта.

Сотрудники компаний не заметили оживления на рынке труда
Экономика
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В первую неделю апреля «Эвотор» сообщал, что оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Некоторое оживление компания зафиксировала во вторую неделю апреля с 6 по 12 число. Доля работающих в России малых и средних предприятий выросла с 39,5% на первой неделе месяца до 44,4% на второй. Их выручка также возросла.

Основной рост пришелся на бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Левинская
Теги: коронавирус, малый бизнес, оживление на рынке
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Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
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Экономика
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