Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

После смягчения с 12 мая во многих регионах карантинного режима оборот малого и среднего бизнеса в России вырос до уровня 60% от доэпидемического, зафиксированного в начале марта

Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 11 по 17 мая в среднем по стране вырос на 10 процентных пунктов и достиг 60% от того, который был в начале марта до введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса SARC-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оператора онлайн-касс «Эвотор», с которыми ознакомился РБК.

Компания проанализировала данные более 650 тыс. онлайн-касс по всей России.

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.

Самый большой прирост зафиксирован в Ленинградской области, где доля активных предприятий малого и среднего бизнеса выросла до 77,2% (+17,9 п.п.), причем их торговый оборот почти достиг докризисного уровня ― 91% (+11,8 п.п.). На втором месте по позитивной динамике ― Ямало-Ненецкий АО, где процент действующего малого бизнеса вырос с 53,4% (+17,2 п.п.), на третьем — Кировская область, где доля активных предприятий достигла 61,3% (+17,1 п.п.).