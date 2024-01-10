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Суд арестовал замглавы Подольска после аварии в котельной

Суд арестовал замглавы Подольска Рязанцева на 2 месяца после аварии в котельной
Роман Рязанцев
Роман Рязанцев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы постановил арестовать на два месяца замглавы Подольска по ЖКХ Романа Рязанцева по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

«Заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Рязанцеву Роману Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 9 марта 2024 года», — говорится в сообщении. Чиновника обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК. Максимальное наказание за такое преступление — десять лет лишения свободы.

Также суд арестовал до 7 марта начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Также арестован Игорь Кушников — гендиректор «Климовского специализированного патронного завода», которому принадлежит котельная. Его обвиняют в превышении полномочий.

Чикова и Рязанцева сотрудники управления СК по Московской области задержали 9 января. Ранее ведомство возбудило уголовные дела. По данным следствия, Рязанцев поставил подпись под актом проверки готовности городского округа к отопительному сезону. Благодаря нему паспорт готовности получила и котельная на Климовском патронном заводе, на котором произошла авария 4 января. В ночь с 3 на 4 января на КСПЗ произошел прорыв теплотрассы. После этого сломался котел, от которого поступало тепло в дома подольского микрорайона Климовск. В результате без отопления и горячей воды остались более 170 домов.

Теги
Подольск Басманный суд арест котельная Подмосковье теплоснабжение
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