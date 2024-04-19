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Министерство объяснило увольнение ректора Института русского языка

Министерство объяснило увольнение ректора Института русского языка Трухановской
Наталья Трухановская
Наталья Трухановская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наталья Трухановская была уволена с поста ректора Института русского языка им. А. С. Пушкина с 12 апреля приказом Министерства науки и высшего образовании, заявили в ведомстве.

«Наталья Сергеевна Трухановская уволена с поста ректора Института Пушкина в минувшую пятницу, 12 апреля, приказом Минобрнауки России в полном соответствии с нормами трудового законодательства», — говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

В нем сказано, что в вузе ранее прошла проверка, установившая факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев.

Пресс-секретарь института Мария Аверина рассказала РБК, что утром 19 апреля в здание института вошли заместитель министра образования и «неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из девяностых». Они озвучили приказ о назначении нового ректора.

Исполняющим обязанности ректора стал Никита Гусев. Прежде он был проректором МГУ им. М. В. Ломоносова и главой управления академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса в вузе.

По словам Авериной, Трухановская находится на больничном, уведомления о снятии с должности она не получила.

Ректор Института Пушкина — РБК: «Мигрант должен понимать русскую речь»
Технологии и медиа
Наталья Трухановская

16 апреля Рособрнадзор объявил предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена» для мигрантов пяти вузам, среди которых был и институт русского языка им. Пушкина.

Незадолго до этого в Москве была задержана группа лиц, которая организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о сдаче экзамена, которые предоставлялись в МВД. В составе группы была ранее сотрудничавшая с институтом им. Пушкина женщина. По версии следствия, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана.

Трухановская рассказала РБК, что никого из штатных сотрудников вуза по этому делу не задержали и обвинений никому не предъявили, а следственные действия в институте не проводились.

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Теги
Государственный институт русского языка им. Пушкина увольнение Минобрнауки
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