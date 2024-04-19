В Институте русского языка сменили ректора

Вместо Натальи Трухановской и.о. реактора назначили проректора МГУ Никиту Гусева. В пресс-службе института РБК заявили, что предыдущему ректору не сообщили об увольнении, а смену главы назвали попыткой взять контроль над вузом

Наталья Трухановская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка им. Пушкина стал Никита Гусев, сообщило Минобрнауки. Гусев работал проректором МГУ.

«Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Как подчеркнул министр, прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов возложена на ректоров уполномоченных вузов», — говорится в сообщении ведомства.

Ректором до этого была Наталья Трухановская.

Пресс-секретарь института Мария Аверина рассказала РБК, что утром 19 апреля в здание института вошли заместитель министра образования и «неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из девяностых». Они озвучили приказ о назначении нового ректора.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время Трухановская находится на больничном, уведомления о снятии с должности она не получила. «Это попытка взять контроль над вузом, причем с неизвестными целями», — отметила Аверина.

В начале апреля в Москве разгорелся скандал с выдачей фиктивных сертификатов о знании русского языка, в котором участвовали сотрудники института. Полиция задержала подозреваемых в незаконной выдаче иностранцам документов, подтверждающих, что они владеют русским языком, знают российскую историю и основы законодательства России.

Преступная группа обеспечила незаконное пребывание в стране 464 гражданам Узбекистана и Таджикистана. Одна из теперь уже бывших сотрудниц вуза, Марина Бальбурова, принимала экзамены и заранее предоставляла мигрантам правильные ответы, полагает следствие.

По версии следствия, не позже 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы, где находится институт, подозреваемые организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, которые затем мигранты предоставили в МВД. Однако большая часть иностранцев необходимыми знаниями фактически не обладала.

Против подозреваемых завели дело по статьям об организации уголовной миграции — п. «а» ч. 2 ст. 322.1 и превышении должностных полномочий — п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. По ним грозит до семи и трех лет лишения свободы соответственно.

Тогда Трухановская рассказала РБК, что никого из штатных сотрудников вуза не задержали и обвинений никому не предъявили, а следственные действия в институте не ведутся.

Тогда же, в начале апреля, когда группу задержали, Трухановская дала интервью РБК, в котором поделилась мнением о мигрантах, приезжающих в Россию и не желающих учить русский язык. По ее словам, виды тестирования для мигрантов вызывают у нее вопросы, поскольку в них нет части с говорением.

«Не так важно, знает ли он историю России и как быстро на карте Москвы найдет Красную площадь. Он должен понимать русскую речь, указания, которые ему даются на рабочем месте, он должен уметь изложить свои мысли как в профессиональной коммуникации, так и в бытовой среде», — заявила Трухановская.

Она отметила, что ее пожелания находят отклик у ведомств, занимающихся трудовыми мигрантами, «но на бумаге провести подобные изменения не всегда легко».

16 апреля Рособрнадзор вынес предостережение институту Пушкина и РУДН из-за дела о мигрантах, заявив о недопустимости нарушения требований при проведении экзамена по русскому языку.

Аверина в комментарии РБК пояснила, что проверкой результатов экзаменов на русский язык от мигрантов занимаются всего 13 университетов. «Все это ведется под видеосвязь, но, конечно, отсмотреть такой объем 13 вузам нереально. Это созданная система выгодна мигрантскому лобби для привлечения дешевой рабочей силы», — подчеркнула Аверина.

О том, что Трухановскую сняли с должности, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сотрудников учебного учреждения. По их словам, 18 апреля Трухановская встретилась с главой Минобрнауки Валерием Фальковым во время его совещания с ректорами российских университетов, министр потребовал усилить контроль за качеством проведения экзаменов для мигрантов.

Трухановскую назначили исполняющей обязанности ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина 19 апреля 2022 года, а 20 сентября она вступила в должность ректора. В 2023 году она вошла в состав рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества, приняла участие в проекте «Женщины: Школа наставничества», в котором читала лекции о русском языке, там же выступила с лекцией «Я русский бы выучил только за то...», Под ее руководством разрабатывается интерактивная игра по изучению русского языка «Грамотность — это модно».