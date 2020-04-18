В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 30 до 93 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего же с начала эпидемии в столице умерли 176 человек с COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве умерли еще 28 пациентов, у которых обнаружили коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.

Среди умерших были больные в возрасте от 30 до 93 лет. По данным штаба, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и сахарный диабет. Последним, в частности, страдал самый молодой скончавшийся мужчина, а 37-летнему пациенту поставили диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Как сообщили в штабе, трое из пациентов лечились в федеральной больнице, еще один наблюдался в частной клинике.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 176 человек.