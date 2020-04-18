Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В Севастополе увеличилось число заболевших COVID-19 Общество, 00:17 Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле Общество, 00:11 Полиция нашла одного из напавших на врача «неотложки» в Кировской области Общество, 00:04 Власти штата Нью-Йорк разрешили заключать браки дистанционно Общество, 18 апр, 23:35 В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая Общество, 18 апр, 23:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 апреля Общество, 18 апр, 23:05 В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом Общество, 18 апр, 22:59 В мэрии назвали долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве Общество, 18 апр, 22:55 МВД объяснило порядок замены и выдачи паспортов во время карантина Общество, 18 апр, 22:32 В Москве из ТРЦ «Гагаринский» эвакуировали посетителей из-за возгорания Общество, 18 апр, 22:30 Кокорин сообщил о предложениях от итальянских клубов Спорт, 18 апр, 22:20 Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях Общество, 18 апр, 22:08 Борт с гражданами России вылетел возвратным рейсом из Лондона в Москву Общество, 18 апр, 22:00 Друг сообщил о смерти заболевшего вирусом отца чемпиона «Формулы-3» Спорт, 18 апр, 21:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 30 до 93 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего же с начала эпидемии в столице умерли 176 человек с COVID-19
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве умерли еще 28 пациентов, у которых обнаружили коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.

Среди умерших были больные в возрасте от 30 до 93 лет. По данным штаба, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит и сахарный диабет. Последним, в частности, страдал самый молодой скончавшийся мужчина, а 37-летнему пациенту поставили диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».

Как сообщили в штабе, трое из пациентов лечились в федеральной больнице, еще один наблюдался в частной клинике.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 176 человек.

В мэрии назвали долю бессимптомных больных COVID-19 в Москве
Общество

За последние сутки число заразившихся в столице выросло на 2649 человек и превысило 20 тыс. Большинство новых заразившихся — 85% — при этом младше 65 лет, сообщили в штабе. Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в свою очередь, отметил, что у 60% заразившихся в Москве заболевание протекает без симптомов. По его словам, в столице ежедневно проводится 18 тыс. тестов на коронавирус.

Москва продолжает лидировать по числу заразившихся COVID-19 в России, следом за ней по количеству подтвержденных случаев заболевания идут Подмосковье и Санкт-Петербург — 3954 и 1646 человек соответственно. Всего в стране, по данным оперативного штаба, зарегистрировано более 36,7 тыс. случаев заражения, умерли 313 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, коронавирус
Материалы по теме
СМИ узнали о закрытии офиса ОАК в Москве из-за вируса у топ-менеджеров
Общество
Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков
Общество
В Москве аннулировали 554 пропуска у заболевших COVID-19 и их соседей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter