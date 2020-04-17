ВВП Китая рухнул на рекордные 7% из-за коронавируса

Это более драматичное сокращение ВВП, чем ранее предсказывали экономисты. Они предполагали, что падение составит 6%

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ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым сокращением показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.

Reuters указывает, что сокращение ВВП Китая на 6,8% — первое с 1992 года, когда КНР официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Помимо этого, из данных NBS, приведенных SCMP, также следует, что в течение марта экономика страны продолжала находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.

Уровень безработицы в Китае составил 5,9% в марте, уменьшившись по сравнению с показателями за январь и февраль (6,2%). Однако, SCMP отмечает, что эти данные нерепрезентативны, поскольку не включают многих трудящихся-мигрантов, которые не смогли вернуться в Китай из-за ограничений на перемещения, введенные из-за вируса.