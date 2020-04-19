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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля

В Москве донорам плазмы крови с антителами на коронавирус заплатят до 5 тыс. руб., в мире с начала пандемии умерли 160 тыс. человек — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 42,8 тыс., за прошлые сутки оно увеличилось на 6060 человек. Всего в стране от коронавируса умер 361 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<20
0
<40
0
<100
0
от 100
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
  • Коронавирусом заразился заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов, заболевание у него протекает в легкой форме, сообщили власти региона. Носов подхватил вирус, находясь в Москве.
  • Московские власти установили выплаты для доноров плазмы крови с антителами на коронавирус. Они составят от 1250 до 5 тыс. руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Иммунолог и академик РАН Сергей Недоспасов считает, что если не будет разработана профилактическая вакцина, то человечество может столкнуться со второй волной эпидемии коронавируса. Однако она, вероятно, будет меньшего масштаба, полагает он.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,1 млн человек, 146 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 2,3 млн человек, более 160 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
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0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (735 тыс.). Испания находится на втором месте (194 тыс.), Италия — на третьем (175 тыс.), Франция — на четвертом (152 тыс.), Германия — на пятом (143 тыс.).
  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в стране отменяются некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. Некоторым магазинам — например, продающим электронику и товары для дома — разрешено открыться. Запрет на совместные молитвы на открытом воздухе снимается, но вместо него будут действовать строгие ограничения.
  • Размер госдолга США и долгов частного сектора может достичь рекордного размера, пишет The Washington Post. Дефицит федерального бюджета может вырасти почти до $4 трлн.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Нью-Йорке разрешили получать свидетельства о браке и проводить церемонии бракосочетания дистанционно.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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