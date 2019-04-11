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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Водитель Соловчук в суде сообщил подробности драки с Кокориным и Мамаевым

На заседании в Пресненском суде Москвы водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук рассказал, что его нос сломал удар футболиста Павла Мамаева, сообщает «Матч ТВ».

«К перелому носа привел удар Павла Мамаева. Помню хруст после удара его ноги. Я не отбивался, не проявлял агрессии. Ни в какой из моментов в ходе нашего, так сказать, общения ее не было с моей стороны. Кокорин-младший тоже бил. Когда я лежал на земле, меня били все», — сказал Соловчук.

По его словам, еще два удара ему нанес Александр Протасовицкий. «Я ничего не говорил в тот момент, уже не мог говорить. У меня хлестала кровь, губы были распухшие от ударов. Шел и думал, как остаться живым», — добавил он.

Общество
Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий в октябре прошлого года избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позднее в кафе устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 115 УК (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 116 УК (побои).

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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