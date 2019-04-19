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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Общество ,  
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В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Руководителя управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илью Гришина ударили по голове, сам он сообщил о сотрясении мозга
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там указали, что в настоящее время чиновник находится на больничном.

«ФАС России совместно с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно ответить на вопрос РБК касательно случившегося.

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома. Мужчину избили. Приехавшие врачи диагностировали у Гришина сотрясение мозга.

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Избитый чиновник привел суду примеры «хамского поведения» Кокорина в кафе

В конце прошлого года на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в столичной «Кофемании» напала группа людей, среди которых оказались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Все нападавшие находятся под следствием по подозрению в участии в нескольких драках. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

12 марта на востоке столицы было совершено нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова. Мужчину избили и отобрали у него документы и планшет. Один из нападавших был вскоре задержан. Им оказался находившийся под подпиской о невыезде уроженец Ингушетии.

Авторы: Екатерина Костина, Артем Филипенок
Теги: драка
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