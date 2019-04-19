В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Руководителя управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илью Гришина ударили по голове, сам он сообщил о сотрясении мозга

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там указали, что в настоящее время чиновник находится на больничном.

«ФАС России совместно с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно ответить на вопрос РБК касательно случившегося.

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома. Мужчину избили. Приехавшие врачи диагностировали у Гришина сотрясение мозга.