В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там указали, что в настоящее время чиновник находится на больничном.
«ФАС России совместно с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно ответить на вопрос РБК касательно случившегося.
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома. Мужчину избили. Приехавшие врачи диагностировали у Гришина сотрясение мозга.