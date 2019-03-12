В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

На востоке Москвы избили начальника отдела судебного департамента при Верховном суде. Нападавшие отобрали у него документы и ценные вещи

Фото: Никита Попов / РБК

Нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская», об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции. Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.

Одного из нападавших полицейским удалось задержать. Им оказался уроженец Ингушетии, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данным собеседников РБК, в 2013 году нападавший был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Второго нападавшего разыскать пока не удалось.