Свидетель сообщил подробности конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Директору департамента Минпромторга Денису Паку во время конфликта в «Кофемании», в котором принимали участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, предлагали пересесть за другой столик, но тот отказался. Об этом на заседании в Пресненском суде сообщил официант кафе Илья Павлов, передает «РИА Новости».

По словам Павлова, хостес предложила Паку пересесть в более тихое место, поскольку футболисты громко общались между собой.

Официант сообщил, что не видел момент удара чиновника стулом, поскольку зашел в зал позже, и сделал замечание гостю, снимавшему на телефон общение между футболистами и гостями за столиком Пака. По словам свидетеля, полиция прибыла в «Кофеманию» через 40 минут после конфликта.

В суде Павлов также сообщил, что видел в «Кофемании» «более вызывающее отношение», передает «Спорт-Экспресс». По его словам, Кокорин периодически бывал в заведении до конфликта с чиновником. «Это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение», — заметил он.