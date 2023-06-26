Аэропорт Минвод закрыли из-за повреждения взлетно-посадочной полосы

Часть полосы «вспучило» из-за жары. Восстановить ВПП планируют к 23:00. Пока рейсы, следовавшие в Минводы, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Аэропорт в Минеральных Водах временно закрыт, поскольку на взлетно-посадочной полосе (ВПП) появился дефект, его уже устраняют, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы», — рассказали в ведомстве.

Предположительно, дефект возник из-за «температурного расширения в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта».

Рейсы, следовавшие в Минводы, направили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Восстановить «эксплуатационную готовность» ВПП планируют к 23:00.

После закрытия 11 аэропортов центральной и южной России (в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте) минераловодский аэропорт стал важным транспортным узлом, через него Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовывать альтернативные маршруты.

26 июня в период с 18:00 до 23:00 из Минвод должны были вылететь около 20 рейсов (в том числе и за рубеж), пока на табло сообщается о задержке шести рейсов с вылетом после 20:20. Аэропорт должен был принять более 20 рейсов, задерживаются 15 (с 17:40), два отменены.