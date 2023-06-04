Аэропорт Кемерово закрыли на сутки из-за дефектов взлетной полосы

В аэропорту Кемерово отменили и задержали рейсы до 5 июня из-за дефектов взлетной полосы

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Международный аэропорт имени А.А. Леонова в Кемерово закрыли до утра понедельника, 5 июня, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«На данный момент аэропорт закрыт по техническим причинам до 5 июня до 5 утра местного времени. До этого времени все рейсы пока отменены», — уточнили там.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в воскресенье, 4 июня, задерживаются два рейса — «Кемерово-Новосибирск» (на вылет) и «Новосибирск-Кемерово» (на прилет) и отменяются два рейса — «Кемерово-Казань» (на вылет) и «Красноярск-Кемерово» (на прилет).

Западно-Сибирская прокуратура сообщила, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта были обнаружены дефекты, «возникшие вследствие погодных условий». Из-за этого самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту «Сочи — Кемерово», совершил посадку в аэропорту Новосибирска. По той же причине пришлось задержать рейс авиакомпании «Сибирь» по маршруту «Новосибирск — Кемерово».

«Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в международном аэропорту Кемерово», — заявили в ведомстве.