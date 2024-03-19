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Общество ,  
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Россияне стали считать себя счастливее, чем десять лет назад

ВШЭ: в 2023 году счастливыми считали себя 87% россиян, в 2013-м — 71%
Несмотря на «неустойчивую политико-экономическую обстановку» в мире и пандемию коронавируса доля россиян, которые считают себя счастливыми, с 2013 года выросла на 16 п. п., свидетельствует опрос НИУ ВШЭ

В 2023 году счастливыми людьми в той или иной мере считали себя подавляющее большинство россиян (87%), в то время как в 2013-м — 71%, следует из данных опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ (есть у РБК).

Опрос был проведен в 2023 году методом личного интервью по месту жительства респондента, в нем участвовали 2002 человек — городское и сельское население от 18 лет и старше.

Как показали результаты исследования, безусловно счастливым себя чувствовал каждый третий опрошенный (31%), скорее счастливым, чем нет — каждый второй (56%). Не испытывали ощущения счастья 9% респондентов, из них 2% назвали себя безусловно несчастными.

По сравнению с 2022 годом ответы не сильно изменились: тогда счастливы были 88% участников опроса, а несчастны — 7%. Если сравнивать с 2013-м, уровень счастья вырос, несмотря на пандемию коронавируса и «неустойчивую политико-экономическую обстановку в мире», отмечают авторы: десять лет не считали себя счастливыми 16% респондентов; общая доля счастливых опрошенных с тех пор выросла на 16 процентных пунктов, с 71%.

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Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В 2023 году счастливее всего себя чувствовали молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, таковых было 40% респондентов. Также удовлетворены своей жизнью оказались наиболее финансово обеспеченные участники исследования (97%) и те, кто не жалуется на здоровье (96%); учащиеся (47%), те, кто может позволить себе не работать (41%) и работающие пенсионеры (38%).

Среди тех, кто считает, что в России преобладают сплоченность и согласие, счастливы оказались 56%, среди испытывающих гордость за страну — 42%. Также респонденты связывали свое счастье с волонтерским трудом (45%), акциях помощи людям в трудных ситуациях (39%), религией (42%).

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О растущем с годами уровне счастья в России свидетельствует и опрос ВЦИОМ от ноября 2023 года. В той или иной мере счастливыми себя назвали 81% респондентов, а в 1992 году о себе так говорили 42% участников.

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