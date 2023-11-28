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Общество ,  
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Россияне усомнились в «министерстве счастья» из-за отсутствия счастья

ВЦИОМ: более половины россиян выступили против создания «министерства счастья»
Более половины россиян выступили против создания «министерства счастья», опасаясь коррупции, избытка чиновников и не веря в счастье для всех. Создать в России такое ведомство предложила глава Совфеда Валентина Матвиенко
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Более половины россиян (56%) не поддержали идею создать в России «министерство счастья», показали результаты опроса ВЦИОМа.

Чаще всего скепсис в отношении «министерства счастья» основывается на том, что всеобщего счастья не существует (19%). Среди других аргументов:

  • проблемы бюрократии и власти (избыток чиновников — 16%; лишние бюджетные траты — 14%; лучше потратить деньги на социальную политику — 6%; коррупция и воровство — 4%);
  • нецелесообразность (непонятны цели и задачи министерства — 10%; глупость — 8%).

Каждый пятый (21%) затруднился ответить, нужно ли в России такое министерство. Поддержали идею 23% населения. Повышенный уровень поддержки наблюдался среди молодежи до 25 лет (50%) и среди 25–34-летних (38%).

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Общество
Фото:Василий Федосенко / ТАСС

Россияне, выступающие за создание «министерства счастья», аргументируют это:

  • проблемами эмоционального и психологического неблагополучия (люди несчастны — 29%; мало позитивных эмоций — 8%; есть потребность в квалифицированной психологической помощи — 3%);
  • запросом на повышение материального и социального благополучия населения (рост уровня жизни — 9%; совершенствование социальной политики — 8%);
  • посылом к миру и гармонии в обществе (нестабильная обстановка в стране и мире — 3%).
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Чем выше у опрошенные уровень образования, тем реже они считают, что в стране нужно создать «министерство счастья». Женщины заметно чаще мужчин выступают за создание такого ведомства (27 против 19%).

На вопрос социологов, что россиянам требуется для счастья, 28% назвали повышение пенсий и зарплат, 12% — доступную и качественную медицину, 7% — доступное и качественное образование, 5% — жилье, 10% — снижение цен, 6% — создание рабочих мест.

ВЦИОМ провел опрос 18 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, работающих на территории России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 ноября предложила создать в России «министерство счастья». И пояснила, что через это ведомство «будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».

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Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
ВЦИОМ счастье россияне соцопрос Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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