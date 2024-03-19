 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге

Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге
Подозреваемого задержали, заведено уголовное дело. По данным «Фонтанки», мужчина выстрелил в своего знакомого из-за долга в 7 млн руб.
Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из ресторанов в Московском районе застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщает управление СК по городу.

По данным «Фонтанки», задержанный — 40-летний петербуржец Алексей Исаков, который недавно вернулся из зоны военных действий на Украине. До этого он отбывал наказание в колонии за кражу сейфа и прицепа со снегоболотоходом; его также приговаривали за пьяную езду, пишет газета.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 18 марта в ресторане «Чабрец». По данным издания, Исаков убил своего партнера, который задолжал ему 7 млн руб. Мужчины уже давно вели переговоры на тему долга, а часть суммы погибший принес на встречу.

В Батайске задержали стрелявшего из травмата в участника спецоперации
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

78.ru передает, что стреляли из травматического пистолета, очевидцы слышали три выстрела.

Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

9 марта в Барнауле неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в автомобиль, где находились трое детей. Никто не пострадал, полиция начала проверку.

Читайте на РБК Pro
«Забой свиней»: как крипта стала идеальной средой для обмана в Сети
Менеджер взял деньги и исчез: как искать партнера в КНР и работать с ним
Помогает ли кофе со стевией снизить вес и избежать диабета
На работе вы ведете себя как жертва. Как это пресечь — 10 советов

20 февраля стрельба произошла у гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На видеозаписях было видно, как невысокий мужчина в черном капюшоне подходит к другому человеку, когда тот говорит с детьми, стреляет ему в затылок и покидает место происшествия. Позднее пострадавший скончался, писал 78.ru. Это был уроженец Узбекистана, который работал водителем у одного из петербургских адвокатов. СК завел уголовное дело.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
стрельба Санкт-Петербург рестораны убийство
Материалы по теме
На вечеринке в США при стрельбе погибли три человека
Общество
В Люберцах после стрельбы в кафе пять человек попали в больницу
Общество
Полиция начала проверку стрельбы по машине с детьми в Барнауле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста Общество, 02:39
Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге Общество, 02:33
В погранзоне на юге Белоруссии ограничили передвижение людей Политика, 02:13
Военные США потеряли связь со своим дроном в Польше Политика, 01:47
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Политика, 01:43
Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежской областью Политика, 01:06
Мэрия назвала слухами сообщения о дефиците продуктов в Белгороде Общество, 00:53
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В МИД Турции допустили окончание конфликта на Украине в 2025 году Политика, 00:26
В МВД назвали число посетителей посвященного Крыму митинга-концерта Политика, 00:04
Власти предложили расширить перечень информации о россиянах в единой базе Экономика, 00:00
«ВТБ Армения» анонсировал ограничения на прием карт «Мир» в банках страны Финансы, 00:00
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18 мар, 23:55
ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине Политика, 18 мар, 23:52
Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности Политика, 18 мар, 23:39