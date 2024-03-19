Экс-участник военных действий застрелил мужчину в ресторане в Петербурге

Подозреваемого задержали, заведено уголовное дело. По данным «Фонтанки», мужчина выстрелил в своего знакомого из-за долга в 7 млн руб.

В Санкт-Петербурге в одном из ресторанов в Московском районе застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщает управление СК по городу.

По данным «Фонтанки», задержанный — 40-летний петербуржец Алексей Исаков, который недавно вернулся из зоны военных действий на Украине. До этого он отбывал наказание в колонии за кражу сейфа и прицепа со снегоболотоходом; его также приговаривали за пьяную езду, пишет газета.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 18 марта в ресторане «Чабрец». По данным издания, Исаков убил своего партнера, который задолжал ему 7 млн руб. Мужчины уже давно вели переговоры на тему долга, а часть суммы погибший принес на встречу.

78.ru передает, что стреляли из травматического пистолета, очевидцы слышали три выстрела.

Следователи завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

9 марта в Барнауле неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в автомобиль, где находились трое детей. Никто не пострадал, полиция начала проверку.

20 февраля стрельба произошла у гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На видеозаписях было видно, как невысокий мужчина в черном капюшоне подходит к другому человеку, когда тот говорит с детьми, стреляет ему в затылок и покидает место происшествия. Позднее пострадавший скончался, писал 78.ru. Это был уроженец Узбекистана, который работал водителем у одного из петербургских адвокатов. СК завел уголовное дело.