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Полиция начала проверку стрельбы по машине с детьми в Барнауле

Полиция начала проверку из-за данных о стрельбе по машине с детьми в Барнауле
Фото: / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Полиция начала проверку информации о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети, в Барнауле. Об этом сообщило управление МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, в интернете распространяется информация, что неизвестные прострелили стекло машины с детьми. В дежурной части зарегистрировали заявление по этому поводу. Личности участников происшествия устанавливают.

Издание Amic со ссылкой на потерпевшего сообщает, что в автомобиль выстрелили, когда он двигался по Взлетной улице. Пуля из пневматического пистолета попала в окно заднего ряда, где сидели дети в возрасте семи и десяти лет, а с другой стороны находился годовалый ребенок. Никто не пострадал.

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Фото:Philadelphia Police Department / Reuters

Алтайское управление Следственного комитета 2 марта сообщило об убийстве водителя такси пьяным пассажиром в Барнауле. По данным следствия, 34-летний местный житель вызвал такси, чтобы съездить к своему знакомому. Когда того не оказалось дома, мужчина попросил водителя отвезти его по другому адресу. Там пассажир снова попросил подождать его, но таксист отказался.

Завязался конфликт, в ходе которого пассажир ударил водителя ножом не менее 10 раз. После этого убийца сел за руль автомобиля и уехал. На дороге он не справился с управлением, врезался в дорожный знак и скрылся с места ДТП. Через непродолжительное время его задержали сотрудники ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Предусмотренное наказание — от шести до 15 лет лишения свободы.

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Теги
полиция Барнаул Алтайский край стрельба Дети машина
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