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СК завел уголовное дело после стрельбы в мужчину у гимназии в Петербурге

СК завел дело о покушении на убийство после стрельбы в мужчину у гимназии

СК завел уголовное дело после стрельбы в мужчину у гимназии в Петербурге
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство мужчины, который привез детей на занятия к одной из петербургских гимназий. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), виновному может грозить до 11 лет и трех месяцев лишения свободы.

О том, что неизвестный открыл стрельбу по мужчине у гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга, ранее сообщили «Фонтанка» и издание «78». В СК полагают, что неизвестный выстрелил в голову 42-летнему пострадавшему и скрылся с места преступления. Его мотивы пока не установлены, уточнили в ведомстве.

Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у петербургской гимназии
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На кадрах, которые показал СК, видно, что стрелок подходит к пострадавшему сзади, пока тот высаживает детей из машины, и стреляет в него. После этого мужчина падает на землю.

Пострадавшего госпитализировали. «Фонтанка» писала, что мужчина — уроженец Узбекистана — сопровождал на занятия детей своего начальника. По информации «РИА Новости», он работает водителем у одного из петербургских адвокатов.

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По одной из версий, стрелявший мог перепутать пострадавшего с отцом детей, считает «Фонтанка».

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Теги
Санкт-Петербург уголовное дело стрельба гимназия покушение на убийство
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