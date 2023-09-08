В Батайске задержали стрелявшего из травмата в участника спецоперации

Расследование передали из полиции в СК, следователи переквалифицировали дело со статьи о хулиганстве на покушение на убийство. Вернувшегося из зоны боевых действий мужчину избили, а затем 12 раз выстрелили в него из травмата

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Батайске задержали мужчину, стрелявшего из травматического оружия в участника военной операции, сообщило ростовское управление СК.

Кроме того, следователи переквалифицировали дело со статьи о хулиганстве на покушение на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК). СК попросит арестовать его.

«В связи с общественным резонансом надзорным органом уголовное дело изъято из органов полиции и передано для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Ростовской области», — отметили в СК.

Конфликт, в результате которого получил ранение вернувшийся из зоны боевых действий мужчина, произошел 3 сентября. Участника военной операции избила группа мужчин, после чего в него 12 раз выстрелили из травматического оружия, передавал телеграм-канал «Осторожно, новости». Знакомые пострадавшего рассказали каналу, что у него произошла перепалка с другим мужчиной возле кафе, после чего «выбежали гости нашей страны, от десяти до 20 человек визуально» и напали на бойца. Мужчина с травматическим оружием с места происшествия скрылся. Пострадавший отказался от госпитализации.

По данным местного портала «161», пострадавший — 28-летний член ЧВК «Вагнер», который несколько раз был в Африке и зоне боевых действий на Украине.