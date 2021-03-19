Суд продлил домашний арест Соболь и брату Навального

Их задержали в конце января. Любовь Соболь, Олег Навальный, а также Константин Янкаускас и Люся Штейн проходят по так называемому «санитарному делу»

Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

Video

Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 23 июня юристу ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь, брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, а также московским муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом, отказано», — уточнил представитель суда.

Все они проходят по так называемому «санитарному делу», которое возбудили после несогласованного митинга в поддержку Навального по ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Их подозревают в призывах к участию в мероприятии, которое проводилось с нарушением санитарных норм. Акция протеста прошла 23 января. В МВД заявляли, что среди ее участников были люди с COVID-19.