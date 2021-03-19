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Суд продлил домашний арест Соболь и брату Навального

Их задержали в конце января. Любовь Соболь, Олег Навальный, а также Константин Янкаускас и Люся Штейн проходят по так называемому «санитарному делу»

Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
Видео: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы
Video

Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 23 июня юристу ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь, брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, а также московским муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом, отказано», — уточнил представитель суда.

Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу»
Политика
Кира Ярмыш

Все они проходят по так называемому «санитарному делу», которое возбудили после несогласованного митинга в поддержку Навального по ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Их подозревают в призывах к участию в мероприятии, которое проводилось с нарушением санитарных норм. Акция протеста прошла 23 января. В МВД заявляли, что среди ее участников были люди с COVID-19.

Также среди фигурантов дела пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава «Альянса врачей» (организация признана в России иностранным агентом) Анастасия Васильева и координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Акции протеста прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и других российских городах, после того как Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. ФСИН утверждала, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше», и требовала заменить условный срок реальным. Суд удовлетворил ходатайство ведомства 2 февраля. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, срок Навального в колонии составит два года, два месяца и две недели.

Ранее более 40 американских и европейских актеров, музыкантов, режиссеров, телеведущих, журналистов и активистов в открытом письме потребовали прекратить уголовное преследование участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Подписавшиеся под письмом считают обвинения активисток безосновательными и направленными на то, чтобы «заставить замолчать активистов и лишить людей желания и дальше участвовать в протестах».

Автор
Любовь Порываева
протесты Алексей Навальный Олег Навальный Любовь Соболь Константин Янкаускас Басманный суд «Санитарное дело» новости домашний арест
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