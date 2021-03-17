Вупи Голдберг и Альмодовар призвали закрыть дело участниц Pussy Riot

Мария Алехина и Люся Штейн проходят по «санитарному делу» за призывы к участию в митинге. Под письмом в их защиту подписались в том числе Педро Альмодовар, Джиллиан Андерсон и Вупи Голдберг

Мария Алехина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Более 40 европейских и американских музыкантов, актеров, режиссеров, телеведущих, журналистов и активистов написали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Копия письма есть у РБК, ее предоставили в Pussy Riot.

Обе девушки проходят по так называемому санитарному делу, которое было заведено после несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Фигурантов дела подозревают в призывах к участию в мероприятии, которое проводилось с нарушением санитарных норм. МВД поясняло, что среди участников протестов были люди с коронавирусом.

Подписавшиеся под письмом считают, что обвинения против Алехиной и Штейн безосновательны и направлены на то, чтобы «заставить замолчать активистов и лишить людей желания и дальше участвовать в протестах».

«Преследование, основанное на политическом мнении, недопустимо в любом цивилизованном обществе», — говорится в письме.