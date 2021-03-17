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Вупи Голдберг и Альмодовар призвали закрыть дело участниц Pussy Riot

Мария Алехина и Люся Штейн проходят по «санитарному делу» за призывы к участию в митинге. Под письмом в их защиту подписались в том числе Педро Альмодовар, Джиллиан Андерсон и Вупи Голдберг
Мария Алехина
Мария Алехина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Более 40 европейских и американских музыкантов, актеров, режиссеров, телеведущих, журналистов и активистов написали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн. Копия письма есть у РБК, ее предоставили в Pussy Riot.

Обе девушки проходят по так называемому санитарному делу, которое было заведено после несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Фигурантов дела подозревают в призывах к участию в мероприятии, которое проводилось с нарушением санитарных норм. МВД поясняло, что среди участников протестов были люди с коронавирусом.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Подписавшиеся под письмом считают, что обвинения против Алехиной и Штейн безосновательны и направлены на то, чтобы «заставить замолчать активистов и лишить людей желания и дальше участвовать в протестах».

«Преследование, основанное на политическом мнении, недопустимо в любом цивилизованном обществе», — говорится в письме.

Обращение подписали среди прочих режиссер Педро Альмодовар, актрисы Джиллиан Андерсон и Мия Фэрроу, актриса и телеведущая Вупи Голдберг, музыканты Питер Гэбриэл и Роджер Уотерс.

Алехина и Штейн два месяца находятся под домашним арестом. «Подписи под письмом будут переданы в Басманный суд, заседания по продлению меры пресечения назначены на 18 марта в 10:00 у Алехиной и 19 марта в 13:00 у Штейн», — рассказали РБК в Pussy Riot.

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Кроме Алехиной и Штейн по «санитарному делу» также проходят пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, глава «Альянса врачей» (организация признана в России иностранным агентом) Анастасия Васильева, брат оппозиционера Олег Навальный, юрист ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также московский муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Ч. 1 ст. 236 УК предусматривает максимальное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Протесты в поддержку Навального прошли в России 23, 31 января и 2 февраля. Были задержаны тысячи человек, в некоторых городах между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. После протестов были заведены десятки уголовных дел и тысячи — административных.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова
Мария Алехина Pussy Riot «Санитарное дело» Вупи Голдберг Педро Альмодовар
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