МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Полицейские задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении 10 млрд руб. у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО «Россети». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Следователи полиции провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. <...> Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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