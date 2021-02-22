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Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

Надежда Пинигина
Надежда Пинигина (Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ)

Генеральный директор генерирующей компании «ТГК-2» Надежда Пинигина заключена под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение принял Ломоносовский районный суд Архангельска.

«В отношении Пинигиной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17-го апреля. Соответствующее постановление суда может быть обжаловано в Архангельском областном суде», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Соловьева.

Следствие считает, что действия руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области. Ущерб оценили в 350 млн руб.

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Фото:СК РФ

Материал дополняется.

Авторы
Анастасия Батманова, Евгения Лебедева
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