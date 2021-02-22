Общество , 22 фев, 13:18
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Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Надежда Пинигина
Генеральный директор генерирующей компании «ТГК-2» Надежда Пинигина заключена под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение принял Ломоносовский районный суд Архангельска.
«В отношении Пинигиной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17-го апреля. Соответствующее постановление суда может быть обжаловано в Архангельском областном суде», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Соловьева.
Следствие считает, что действия руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» привели к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области. Ущерб оценили в 350 млн руб.
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