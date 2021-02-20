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Руководство ТГК-2 заподозрили в угрозе энергобезопасности

Руководители энергокомпании, по версии СК, довели «Архоблэнерго» до банкротства, чтобы монополизировать рынок. Ущерб оценили в 350 млн руб. 20 февраля в Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи задержали руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» по подозрению в создании угрозы энергобезопасности Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год лица из числа руководителей компаний в результате злоупотребления полномочиями создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области и дестабилизировали работу АО «Архоблэнерго».

СК оценил ущерб компании в 350 млн руб. «Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн руб., кредиторская задолженность искусственно увеличена более чем до 1 млрд руб., при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

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Бизнес
Надежда Пинигина

В СК считают, что задержанные в корыстных целях дестабилизировали финансовое положение «Архоблэнерго», обанкротили компанию, что дало им монополию на топливно-энергетическом рынке региона.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере). Следователи намерены добиваться их ареста.

РБК обратился за комментариями в ТГК-2 и «Архоблэнерго».

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«Архоблэнерго» была создана в 2003 году как государственное унитарное предприятие, а через пять лет приватизировано. Сейчас компания эксплуатирует дизельные электростанции, котельные и электросети в Архангельской области.

ТГК-2 раньше принадлежала экс-сенатору от Чувашии Леониду Лебедеву через подконтрольный холдинг «Синтез». В 2016 году Лебедева заподозрили в хищении $220 млн из энергокомпании. По данным квартальной отчетности, сейчас почти 60% акций компании может принадлежать ООО «Совлинк».

По данным ТАСС, по месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски. Ранее в ПАО «ТГК-2» подтвердили РБК, что директора компании Надежду Пинигину задержали в Москве.

«В настоящее время в компании отсутствует информация, кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация», — заявили в пресс-службе ТГК-2.

Авторы
Михаил Котляр, Евгения Лебедева
При участии
Светлана Бурмистрова
ТГК-2 Архангельская область
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