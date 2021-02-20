Руководство ТГК-2 заподозрили в угрозе энергобезопасности

Руководители энергокомпании, по версии СК, довели «Архоблэнерго» до банкротства, чтобы монополизировать рынок. Ущерб оценили в 350 млн руб. 20 февраля в Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

Фото: СК РФ

Следователи задержали руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» по подозрению в создании угрозы энергобезопасности Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год лица из числа руководителей компаний в результате злоупотребления полномочиями создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области и дестабилизировали работу АО «Архоблэнерго».

СК оценил ущерб компании в 350 млн руб. «Организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн руб., кредиторская задолженность искусственно увеличена более чем до 1 млрд руб., при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.

В СК считают, что задержанные в корыстных целях дестабилизировали финансовое положение «Архоблэнерго», обанкротили компанию, что дало им монополию на топливно-энергетическом рынке региона.