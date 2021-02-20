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В Москве задержали главу ТГК-2

Надежда Пинигина
Надежда Пинигина (Фото: tgc-2.ru)

В Москве задержана гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежда Пинигина. По данным информированного источника «Интерфакса», ее заподозрили в «экономических преступлениях» и задержали в Москве, Пинигину этапируют в Архангельск. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил задержание Пинигиной, но других деталей не сообщил.

«Пока не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ТГК-2 — теплоэнергетическая компания, работающая в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией пара и горячей воды потребителям. По данным с сайта компании, ее предприятия расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Скопье в Северной Македонии.

Материал дополняется.

Автор
Андрей Гатинский
ТГК-2 Москва Архангельская область
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