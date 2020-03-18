В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек

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В Италии за 18 марта от коронавирусной инфекции нового типа умерли 475 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает итальянский телеканал Rai News.

Общее число жертв коронавируса в Италии, по данным итальянского Минздрава, превысило 2,9 тыс. человек. В ведомстве уточнили, что число будет подтверждено после установления фактических причин всех смертей. Заражены на территории Италии более 28,7 тыс. человек.

Итальянские специалисты отметили, что большая часть умерших от коронавируса имели одну или более патологий здоровья. Только у 0,8% погибших больных они полностью отсутствовали.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что масштабы вспышки коронавируса в Италии связаны с запоздавшей реакцией на болезнь. По ее словам, заболевшие COVID-19 могли не понимать, что с ними происходит, не знать о симптомах коронавирусной инфекции. Вуйнович также связала уровень смертности с возрастом населения страны. В более пожилых группах возрастает риск летального исхода заболевания.