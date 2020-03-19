Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Он также предложил позволить правительству корректировать планы по осуществлению национальных проектов

Алексей Кудрин (Фото: Роман Яндолин / РИА Новости / Getty Images)

Последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, затронут все стороны, масштаб пока сложно даже оценить, заявил журналистам председатель Счетной палаты России (СП) Алексей Кудрин.

«Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

Выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, глава Счетной палаты предложил дать правительству страны возможность скорректировать планы реализации национальных проектов.

Объясняя журналистам свое предложение, Кудрин сказал, что правительству необходима свобода для принятия оперативных мер. «А контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в свое время последствия изучим и все эти принятые решения», — добавил он.