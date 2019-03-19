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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,53%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Суд отказал рэперу Хаски разблокировать его клип «Иуда» на YouTube

Таганский суд Москвы не удовлетворил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД, который музыкант подал из-за блокировки его клипа на песню «Иуда» на YouTube. Об этом РБК сообщил адвокат имсполнителя Сергей Бамамшин.

«Суд не удовлетворил иск. После того как нам решение суда выдадут на руки, мы его изучим и будем обжаловать в вышестоящую инстанцию — Московский городской суд. В ближайшие три-пять дней нам решение на руки выдадут, а дальше срок написания в течение месяца», — заявил он.

«Подробно причины отказа будут изложены в решении суда. Пока была оглашена только резолютивная часть», — заявила РБК пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Как писал «РБК Краснодар», в ноябре 2018 года видеохостинг заблокировал клип. Из других стран видео, набравшее несколько миллионов просмотров, открывается без ограничений. Кроме того, Советский районный суд Краснодара запретил к распространению еще три клипа Хаски: «Поэма о родине», «Пуля-дура» и «Пироман-17».

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Как уточняет ТАСС, по данным МВД, в клипе «Иуда» указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотиков. Истец просил признать решения Роскомнадзора и МВД незаконными и исключить клип из реестра запрещенных к распространению. По словам Бадамшина, вопрос о запрете видеоклипа не выносился в установленном законом порядке на обсуждение экспертной комиссии. Он также указал, что Хаски не был опрошен сотрудниками МВД о деталях производства клипа, сценарии и творческом замысле.

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В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски

21 ноября прошлого года Хаски задержали в Краснодаре около одного из клубов, где должен был проходить его концерт. На следующий день Первомайский районный суд приговорил его к 12 суткам ареста. Исполнителя признали виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП) за то, что музыкант попытался прочитать рэп с крыши автомобиля. Хаски не признал себя виновным. Музыкант заявил, что такой формат выступления предложил один из поклонников, который сказал, что машина принадлежит ему. Однако впоследствии выяснилось, что она является собственностью другого человека. В региональном МВД сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 26 ноября суд отменил административный арест Хаски. Рэпер полностью возместил ущерб хозяйке поврежденного автомобиля.

Теги: YouTube, блокировка, клип
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