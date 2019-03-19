Суд отказал рэперу Хаски разблокировать его клип «Иуда» на YouTube

Таганский суд Москвы не удовлетворил иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД, который музыкант подал из-за блокировки его клипа на песню «Иуда» на YouTube. Об этом РБК сообщил адвокат имсполнителя Сергей Бамамшин.

«Суд не удовлетворил иск. После того как нам решение суда выдадут на руки, мы его изучим и будем обжаловать в вышестоящую инстанцию — Московский городской суд. В ближайшие три-пять дней нам решение на руки выдадут, а дальше срок написания в течение месяца», — заявил он.

«Подробно причины отказа будут изложены в решении суда. Пока была оглашена только резолютивная часть», — заявила РБК пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Как писал «РБК Краснодар», в ноябре 2018 года видеохостинг заблокировал клип. Из других стран видео, набравшее несколько миллионов просмотров, открывается без ограничений. Кроме того, Советский районный суд Краснодара запретил к распространению еще три клипа Хаски: «Поэма о родине», «Пуля-дура» и «Пироман-17».