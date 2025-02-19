Пять российских аэропортов приостановили полеты

Ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Кирова

Рано утром 19 февраля три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. В 4:30 мск аналогичные меры ввели в Ижевске и Кирове.

Несколько часов назад в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что под удар попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, предварительно, пострадавших нет. Еще один дрон сбили в Туле.

15 февраля работу на несколько часов ограничивали аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Той ночью, по данным Минобороны, над Россией сбили 40 дронов. Обломки упали на территории промышленного предприятия в Калужской области и в промзоне в Волгоградской области, власти сообщали о пожаре.