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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Тульской области сообщил об ударе дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Тулы, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб», — написал глава Тульской области.

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Теги
Военная операция на Украине Тульская область беспилотники
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