Губернатор Тульской области сообщил об ударе дрона
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Тулы, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб», — написал глава Тульской области.
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