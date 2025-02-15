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Военная операция на Украине ,  
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Два самолета ушли на запасные аэродромы во время ограничений на полеты

Росавиация: два борта ушли на запасные аэродромы вместо Астрахани и Владикавказа
Сюжет
Военная операция на Украине

Два самолета, летевших в Астрахань и Владикавказ, приземлились на запасных аэродромах в период действия ограничений в этих аэропортах, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения в них, а также в аэропорту Грозного, сняли в 8:45 мск.

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В 7:00 мск 15 февраля Росавиация сообщила о временном прекращении приема и отправки гражданских рейсов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова, Ульяновска. Позже в аэропортах Калуги, Саратова, Волгограда и Ульяновска возобновили прием и выпуск самолетов.

По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 40 дронов.

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ограничения полеты самолет Астрахань Владикавказ
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