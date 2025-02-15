В семи российских аэропортах ограничили полеты

Меры ввели на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны, ночью над Россией уничтожили 40 дронов

Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели рано утром 15 февраля «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В 07:19 мск меры в аэропорту Волгограда отменили.

По данным российского Минобороны, минувшей ночью над регионами страны уничтожили 40 дронов: над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями.

По словам калужского губернатора Владислава Шапши, в результате падения дрона на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе загорелось строение.

В Волгоградской области обломки упали на территории промзоны, возник пожар на площади не более 5 кв.м. Огонь потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Об атаке дронов рассказал и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники сбили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, по предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Слюсарь сообщил, что в Железнодорожном районе Ростова пробило кровлю частного дома.