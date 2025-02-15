В семи российских аэропортах ограничили полеты
Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели рано утром 15 февраля «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В 07:19 мск меры в аэропорту Волгограда отменили.
По данным российского Минобороны, минувшей ночью над регионами страны уничтожили 40 дронов: над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями.
По словам калужского губернатора Владислава Шапши, в результате падения дрона на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе загорелось строение.
В Волгоградской области обломки упали на территории промзоны, возник пожар на площади не более 5 кв.м. Огонь потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Об атаке дронов рассказал и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники сбили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, по предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Слюсарь сообщил, что в Железнодорожном районе Ростова пробило кровлю частного дома.
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