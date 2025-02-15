 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В семи российских аэропортах ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Меры ввели на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны, ночью над Россией уничтожили 40 дронов

Аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели рано утром 15 февраля «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».  В 07:19 мск меры в аэропорту Волгограда отменили.

По данным российского Минобороны, минувшей ночью над регионами страны уничтожили 40 дронов: над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями.

В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дрона
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

По словам калужского губернатора Владислава Шапши, в результате падения дрона на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе загорелось строение.

В Волгоградской области обломки упали на территории промзоны, возник пожар на площади не более 5 кв.м. Огонь потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Об атаке дронов рассказал и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники сбили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, по предварительным данным, никто не пострадал. Позднее Слюсарь сообщил, что  в Железнодорожном районе Ростова пробило кровлю частного дома.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Росавиация аэропорты Астрахань Владикавказ Волгоград Грозный Калуга Саратов Ульяновск
Материалы по теме
На промзоне в Волгоградской области произошел пожар после атаки дронов
Политика
В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дрона
Политика
В Саратовской области объявили угрозу атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Якутии студента обвинили в поджоге станции сотовой связи ради ₽27 тыс.Политика, 07:48
Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ за ночьПолитика, 07:22
На промзоне в Волгоградской области произошел пожар после атаки дроновПолитика, 07:16
В семи российских аэропортах ограничили полетыОбщество, 07:08
Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районамиПолитика, 07:07
С 15 февраля изменились правила проезда по МСДГород, 07:00
В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дронаПолитика, 06:46
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В Саратовской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 06:22
В Думе рассказали о доплатах к пенсии в зависимости от регионаЭкономика, 06:18
Орбан назвал возможный срок завершения конфликта на УкраинеПолитика, 06:16
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центраПолитика, 06:01
Проезд по МСД стал платным в определенные часы. Сколько он будет стоитьАвто, 06:00
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4Общество, 05:35
Орбан обвинил Запад в мести ПутинуПолитика, 05:27