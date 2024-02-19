В Кемере отменили концерт «Би-2»

Четырехдневное мероприятие было запланировано на конец апреля в одном из отелей Кемера. Это уже второй концерт «Би-2», который отменяют после задержания музыкантов в Таиланде в конце января

Лева (Егор Бортник) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кемере (Турция) отменили концерт «Би-2», сообщил в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) основатель группы Лева (Егор Бортник, Минюст России признал его иноагентом).

Музыкант не уточнил, кто принял это решение и по какой причине.

У группы в Кемере было запланировано четырехдневное мероприятие «Каникулы с «Би-2», оно должно было пройти 24–28 апреля в отеле MARTI Myra. Ведущими фестиваля пригласили актеров Алекса Дубаса и Максима Виторгана.

17 февраля музыканты собирались выступить в Дубае, но концерт также отменили. «Би-2» не назвала причин, но телеграм-канал Mash писал, что отмену обсуждали российские дипломаты с властями ОАЭ.

В конце января членов группы задержали после концерта в Таиланде, вопросы местных властей вызвала «законность оснований для осуществления концертной деятельности» на территории королевства. Каждого оштрафовали на $84. Музыкантам пришлось провести в миграционной тюрьме несколько дней. 29 января было принято решение о том, что их депортируют в Израиль (у нескольких членов «Би-2», в том числе Левы, гражданство этой страны), однако на следующий день группа сообщила, что оно было отменено «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства». В итоге израильским дипломатам удалось договориться, что все музыканты, в том числе въехавшие в Таиланд по российским паспортам, отправятся не в Россию, а в Израиль.

Российский МИД называл «сплошным фейком» данные о причастности российских дипломатов к задержанию в Таиланде музыкантов из «Би-2». При этом представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты «оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа» по теме военных действий на Украине («Би-2» выступают с антивоенной позицией). По ее словам, «различные деятели антикультуры» «становятся токсичными».