Концерт «Би-2» в Дубае отменили
Концерт «Би-2» в Дубае, запланированный на 17 февраля, не состоится, сообщила группа в телеграм-канале (один из солистов, Егор Бортник, признан иноагентом).
«Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», — заверили в «Би-2».
Следующие концерты группы запланированы на 15 марта в Вильнюсе (Литва), 16 марта в Варшаве (Польша), а затем в Ирландии, Великобритании, Турции, Латвии, Казахстане и Эстонии. Выступления в России перенесены на неопределенный срок.
В группу «Би-2» входят Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник, признан иноагентом), а также еще четыре артиста — Андрей Звонков, бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко.
В конце января музыкантов задержали в Таиланде после выступления на Пхукете. Это было связано с неправильно оформленными документами — артистам без специального разрешения запрещено работать. В «Би-2» посчитали, что «не последнюю роль» в ситуации «сыграло давление извне» из-за их «творчества, взглядов и позиции». Лева выступал с антивоенными заявлениями, а также в поддержку Украины.
Сначала Таиланд планировал выдворить музыкантов 29 января, но решение отменили «после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства».
В МИД России, комментируя публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что Москва поручила дипломатам в дружественных России странах преследовать знаменитостей, которые поддерживают Украину, отметили: «Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить».
В результате Израиль добился экстрадиции всех членов группы в Тель-Авив. Израилю были переданы даже те музыканты, кто не имеет израильского гражданства. «Я сказал им, что рад, что мы смогли перевезти их в Израиль, несмотря на страх перед экстрадицией в Россию, где они должны были находиться в заключении в течение длительного времени. <...> Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире, и нам это удалось», — пояснил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.
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