В Ростове прозвучали два взрыва
В Ростове-на-Дону дважды прозвучал звук взрыва. Об этом сообщают корреспондент РБК и издание Privet-Rostov.
«По данным диспетчерских служб экстренного реагирования по Ростовской области происшествий не зафиксировано. Также, по данным военных, ПВО не работало», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Грохот был слышен почти во всех ростовских районах, а также других городах области, уточняет местное издание 161.ru: Батайске, Аксае, Азове, Зернограде, Чалтыре и Таганроге.
В предыдущий раз ростовчане сообщали о звуке взрыва тремя днями ранее, 16 февраля. Он также был слышен в соседних Азове, Батайске, Шахтах (70 км от Ростова) и хуторе Красный Крым. В правительстве заверили, что ПВО не работало. «По информации военных, подразделения ВВС России выполняют задачи в зоне спецоперации. Ситуация в регионе под контролем», — написал позднее губернатор Василий Голубев.
В августе 2023 года ростовские власти объяснили прозвучавший сильный звук взрыва в Ростове-на-Дону переходом самолета на сверхзвуковую скорость. В тот день грохот был слышен в пригородах — Батайске и Аксае, а некоторые жители пожаловались на треснувшие и дрожащие окна. Над Ростовом-на-Дону прежде неоднократно сбивали дроны. В частности, 7 сентября один из них упал в центре города, на улице Пушкинской.
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