В Ростове прозвучал взрыв
В Ростове-на-Дону прозвучал сильный звук взрыва. Об этом сообщает корреспондент РБК, местные издания «161.ru» и «Тютина».
Местные жители сообщают, что грохот был слышен как в разных районах Ростова, так и соседних городах: Азове, Батайске, Шахтах и хуторе Красный Крым.
Губернатор Василий Голубев пока не комментировал произошедшее.
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