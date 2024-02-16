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В Ростове прозвучал взрыв

В Ростове-на-Дону прозвучал звук взрыва
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В Ростове-на-Дону прозвучал сильный звук взрыва. Об этом сообщает корреспондент РБК, местные издания «161.ru» и «Тютина».

Местные жители сообщают, что грохот был слышен как в разных районах Ростова, так и соседних городах: Азове, Батайске, Шахтах и хуторе Красный Крым.

Губернатор Василий Голубев пока не комментировал произошедшее.

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