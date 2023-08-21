Губернатор объяснил громкий звук в Ростове-на-Дону

Ростовский губернатор объяснил раздавшийся громкий звук переходом самолета на сверхзвуковую скорость. Грохот услышали даже в пригородах Ростова-на-Дону, некоторые жители пожаловались на треснутые стекла

Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда» / Global Look Press

Громкие звуки, которые слышали жители Ростова-на-Дону и окрестностях, были связаны с переходом самолета на сверхзвуковую скорость, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

«Прошу сохранять спокойствие», — добавил он.

Звук взрыва прогремел около 10:40 мск, он был слышен даже в пригородах — Батайске и Аксае, а некоторые жители города рассказали о треснувших и дрожащих стеклах на окнах». Звука взрыва привел к срабатыванию сигнализации машин, от ударной волны задрожала камера видеонаблюдения во дворе на западе города, следует из опубликованной местными жителями записи.

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Накануне губернатор сообщал о попытке атаки дронов-камикадзе по целям в Ростовской области, их сбили российские военные. Два аппарата рухнули на территории воинской части в Каменске, другой — в 1 км к северу от Новошахтинска. «Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — заверил Голубев.