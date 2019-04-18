Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Задержаны два бывших следователя ФСБ, они требовали взятку в особо крупном размере. По данным СМИ, они требовали 65 млн руб. от сына Эраста Галумова, экс-главы издательства «Известия»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

«Алексей Колбов будет находиться под стражей до 16 июня. Он подозревается в преступлении по п. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказала Царева.

В суде ТАСС добавили: «По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, его зовут Сергей Белоусов. Он сейчас задержан».

Ранее газета «Московский комсомолец» («МК») сообщила о задержании Алексея Колбова и Сергея Белоусова. При этом Колбова издание называло бывшим старшим следователем СУ ФСБ, а Белоусова — действующим. Колбов при задержании оказал сопротивление спецназу ФСБ, утверждает «МК».

По данным издания, их подозревают в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. с семьи бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного в начале 2018-го по подозрению в мошенничестве.