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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Задержаны два бывших следователя ФСБ, они требовали взятку в особо крупном размере. По данным СМИ, они требовали 65 млн руб. от сына Эраста Галумова, экс-главы издательства «Известия»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

«Алексей Колбов будет находиться под стражей до 16 июня. Он подозревается в преступлении по п. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказала Царева.

В суде ТАСС добавили: «По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, его зовут Сергей Белоусов. Он сейчас задержан».

Ранее газета «Московский комсомолец» («МК») сообщила о задержании Алексея Колбова и Сергея Белоусова. При этом Колбова издание называло бывшим старшим следователем СУ ФСБ, а Белоусова — действующим. Колбов при задержании оказал сопротивление спецназу ФСБ, утверждает «МК».

По данным издания, их подозревают в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. с семьи бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова, арестованного в начале 2018-го по подозрению в мошенничестве.

Белоусов входил в следственную группу, которая вела дело Галумова, а Колбов был его помощником, пишет издание. Они вымогали у сына Александра Галумова, сына экс-гендиректора издательства, взятку в размере 65 млн руб., угрожая, что в противном случае в деле его отца могут появиться новые эпизоды, сообщает «МК». При этом средства они требовали перечислить в биткоинах.

Информацию о задержании Колбова и Белоусова подтверждает также газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. По ее данным, злоумышленники успели получить 3 млн руб.

Общество
СМИ узнали детали ареста экс-главы издательства «Известия»

Галумова-старшего арестовали в феврале 2018-го, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание суда проходило в закрытом режиме. ФГУП «Издательство «Известия» подведомственно Управлению делами президента, Галумов управлял им с 2002 по 2013 год.

Изначально ему инкриминировали финансовые махинации при сдаче недвижимости в аренду. Сейчас же в деле два эпизода, связанные с нарушениями при выполнении инвестконтрактов.

Авторы: Константин Нагаев, Роман Кирьянов
Теги: Москва, взятка
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