В Финляндии предложили давать срок за отказ от тестирования на COVID
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального благополучия и здравоохранения.
Предложение министерства заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и врачам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.
Региональные органы здравоохранения могут в том числе принимать решение проводить медосмотры в аэропортах. Если граждане, в отношении которых назначили обязательный осмотр и тестирование, откажутся, им может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.
Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс. Ожидается, что парламент рассмотрит и примет законопроект уже сегодня, а вступит в силу он с 22 февраля.