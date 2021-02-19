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Пандемия коронавируса ,  
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В Финляндии предложили давать срок за отказ от тестирования на COVID

Правительство хочет штрафовать и сажать на срок до трех месяцев тех, кто не хочет проходить медосмотр при въезде в страну, а также работников определенных категорий. Днем ранее финские ученые сообщили о новой мутации COVID-19
Фото: Shoja Lak / Getty Images
Фото: Shoja Lak / Getty Images

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального благополучия и здравоохранения.

Предложение министерства заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и врачам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.

Региональные органы здравоохранения могут в том числе принимать решение проводить медосмотры в аэропортах. Если граждане, в отношении которых назначили обязательный осмотр и тестирование, откажутся, им может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.

В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса
Общество
Фото:vitalaboratoriot / Facebook

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс. Ожидается, что парламент рассмотрит и примет законопроект уже сегодня, а вступит в силу он с 22 февраля.

Накануне ученые из Хельсинкского университета сообщили об обнаружении ранее не известной мутации коронавируса. Штамм, получивший название Fin-796H и выявленный в южной части страны, одновременно имеет черты «британского» и «южноафриканского» штаммов. Ученые отметили, что выявление этого варианта может быть затруднено при ПЦР-тестировании.

В январе Хельсинки закрыли для пассажирского движения пункт пропуска Иматра (Светогорск) — один из трех пограничных пунктов на границе с Россией. Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявляла, что это необходимо, чтобы всех въезжающих в страну успевали проверить на COVID-19.

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До этого представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен заявляла, что власти могут ужесточить ограничения на въезд в страну в связи с распространением новых, более заразных штаммов коронавируса.

По данным Минздрава, в Финляндии с начала пандемии заболели почти 400 тыс. человек, 33 тыс. из них выздоровели, более 10 тыс. умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Финляндия тестирование наказание тюрьма
Материалы по теме
В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса
Общество
Финляндия временно закроет пункт пропуска на границе с Россией
Общество
В МВД Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд в страну
Общество
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