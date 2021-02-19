В Финляндии предложили давать срок за отказ от тестирования на COVID

Правительство хочет штрафовать и сажать на срок до трех месяцев тех, кто не хочет проходить медосмотр при въезде в страну, а также работников определенных категорий. Днем ранее финские ученые сообщили о новой мутации COVID-19

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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального благополучия и здравоохранения.

Предложение министерства заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и врачам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.

Региональные органы здравоохранения могут в том числе принимать решение проводить медосмотры в аэропортах. Если граждане, в отношении которых назначили обязательный осмотр и тестирование, откажутся, им может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс. Ожидается, что парламент рассмотрит и примет законопроект уже сегодня, а вступит в силу он с 22 февраля.