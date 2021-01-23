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Пандемия коронавируса ,  
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Финляндия временно закроет пункт пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии закроют для пассажирского движения один из трех пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом говорится на странице финской пограничной службы.

«Пункт пропуска Иматра [с российской стороны — Светогорск] будет закрыт для движения пассажиров. Товарооборот будет продолжен в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

В МВД Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд в страну
Общество
Аэропорт Хельсинки-Вантаа в Финляндии

Как отмечается на сайте МВД Финляндии, новые ограничения на въезд в страну вступят в силу 27 января и продлятся до 25 февраля.

Министр внутренних дел республики Мария Охисало пояснила, что принятые меры необходимы, чтобы всех прибывающих в государство успевали проверить на коронавирус. «Наша цель — уменьшить движение на границе, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», — сказала Охисало.

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией с 27 января. При этом россиянам на сегодняшний день разрешен въезд только при наличии близкого родственника — финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Кроме того, в республику могут попасть владельцы недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт. Эти правила также продлеваются до 25 февраля.

По последним данным, в Финляндии выявили 41 915 заболевших COVID-19. В России за время пандемии зарегистрировали 3,67 млн зараженных.

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Источник: JHU
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коронавирус Финляндия ограничения
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