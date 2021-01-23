Финляндия временно закроет пункт пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии закроют для пассажирского движения один из трех пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом говорится на странице финской пограничной службы.

«Пункт пропуска Иматра [с российской стороны — Светогорск] будет закрыт для движения пассажиров. Товарооборот будет продолжен в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

Как отмечается на сайте МВД Финляндии, новые ограничения на въезд в страну вступят в силу 27 января и продлятся до 25 февраля.

Министр внутренних дел республики Мария Охисало пояснила, что принятые меры необходимы, чтобы всех прибывающих в государство успевали проверить на коронавирус. «Наша цель — уменьшить движение на границе, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», — сказала Охисало.