В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом говорится в сообщении лаборатории Vita, которая совместно с Институтом биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант вируса SARS-CoV-2 в образце из Южной Финляндии.

Новая мутация получила название Fin-796H. Она имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов коронавируса. Обнаружение этого варианта при ПЦР-тесте может быть затруднено, отмечают в лаборатории.

В декабре 2020 года власти Великобритании объявили об обнаружении нового, более заразного варианта коронавируса. Новая мутация более смертносна. Кроме того, скорость распространения этого варианта коронавируса выше.

Британский вариант распространился уже в десятках стран, в том числе первый случай был выявлен в России. Роспотребнадзор заявлял, что зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британской мутации коронавируса. Кроме южноафриканского и британского вариантов SARS-CoV-2 мутации обнаружены также в Японии и Бразилии.