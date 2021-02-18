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Пандемия коронавируса ,  
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В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом говорится в сообщении лаборатории Vita, которая совместно с Институтом биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант вируса SARS-CoV-2 в образце из Южной Финляндии.

Новая мутация получила название Fin-796H. Она имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов коронавируса. Обнаружение этого варианта при ПЦР-тесте может быть затруднено, отмечают в лаборатории.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В декабре 2020 года власти Великобритании объявили об обнаружении нового, более заразного варианта коронавируса. Новая мутация более смертносна. Кроме того, скорость распространения этого варианта коронавируса выше.

Британский вариант распространился уже в десятках стран, в том числе первый случай был выявлен в России. Роспотребнадзор заявлял, что зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британской мутации коронавируса. Кроме южноафриканского и британского вариантов SARS-CoV-2 мутации обнаружены также в Японии и Бразилии.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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