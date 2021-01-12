В Москве полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Он вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к соседям и медикам скорой помощи, приехавшим на вызов, и угрожал им, сообщили следователи

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Московский полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Полицию вызвали сотрудники скорой помощи, которые ранее приехали на вызов. В квартире на Гурьевском проезде находился мужчина, который был в неадекватном состоянии, «вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал». После этого он напал на полицейских. Мужчина имел при себе нож и угрожал окружающим убийством.

Полицейские попытались остановить мужчину, сделав предупредительный выстрел, сообщает СК, а после выстрелили уже в него. От полученных ранений напавший скончался.

Ему будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.