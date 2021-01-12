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В Москве полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Он вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к соседям и медикам скорой помощи, приехавшим на вызов, и угрожал им, сообщили следователи
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Московский полицейские застрелили мужчину, который напал на них с ножом. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Полицию вызвали сотрудники скорой помощи, которые ранее приехали на вызов. В квартире на Гурьевском проезде находился мужчина, который был в неадекватном состоянии, «вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал». После этого он напал на полицейских. Мужчина имел при себе нож и угрожал окружающим убийством.

Полицейские попытались остановить мужчину, сделав предупредительный выстрел, сообщает СК, а после выстрелили уже в него. От полученных ранений напавший скончался.

Ему будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Неизвестный напал на полицейских у входа в управление МВД в центре Москвы
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Здание Главного управления внутренних дел (ГУВД) по городу Москве

По факту нападения СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как сообщает Telegram-канал Mash, напавший — 32-летний житель Москвы. «Он пил несколько дней, в какой-то момент стал неадекватен», — пишет канал. По его данным, врачи заключили, что у мужчины «помутнение на фоне алкоголя».

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В прошлом месяце в московском клубе «Мариус» мужчина, уроженец Чечни, напал на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по району Коньково Алексея Гриднева, который приехал на вызов в составе наряда.

До этого напавший устроил в клубе дебош. «Он разгромил бар, подрался с охраной клуба, кидался бутылками в гостей», — рассказал РБК источник в Следственном комитете. СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет.

Автор
Мария Лисицына
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