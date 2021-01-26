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Во Франкфурте мужчина с ножом ранил несколько человек

Фото: @zachculpeper / Twitter
Фото: @zachculpeper / Twitter

Несколько человек получили ранения в результате нападения возле центрального вокзала во Франкфурте-на-Майне, сообщают местные СМИ. По данным издания Hessenschau, нападавший был вооружен ножом и нанес жертвам достаточно серьезные ранения, но опасности для жизни пострадавших нет.

В свою очередь Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщает, что в результате атаки вооруженного ножом мужчины пострадали как минимум три человека. При этом опрошенные изданием очевидцы заявили, что нападавший выбирал жертв «в случайном порядке» и, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. Все пострадавшие доставлены в больницы, отмечает FAZ.

Полиция Франкфурта подтвердила арест мужчины, который, по предварительным данным, и ранил несколько человек.

«Опасности больше нет. Дополнительная информация будет позже», — говорится в сообщении полиции в сети Twitter.

Германия Франкфурт-на-Майне
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