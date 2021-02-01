Общество ,
01 фев, 19:41
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Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе
В результате происшествия несколько человек получили ножевые ранения
Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press
В брюссельском метро несколько человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины. Об этом сообщило
местное издание Bruzz со ссылкой на представителя западного полицейского департамента Брюсселя Кэролайн Вервет.
«Мы арестовали человека с ножом. Расследованием дела займется железнодорожная полиция», — пояснила она.
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