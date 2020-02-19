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ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него госкомпании и компании с госучастием, приобретавшие в 2019 году самые дорогие автомобили. 10 участников рейтинга купили машины ценой свыше ₽158 млн
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг «Индекс расточительности». Всего же в ходе подготовки рейтинга активисты ОНФ передали ему информацию о «расточительных» закупках на сумму более 1,3 млрд руб., говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается активистам в технических заданиях по закупке автомобиля. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они прибыльные и могут тратить средства как им хочется, но, с другой, — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность за деятельность», — отметил координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Лидером «Индекса расточительности» 2019 года в ОНФ признали подконтрольное госкорпорации «Ростех» АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова». По данным ОНФ, компания планировала закупить легковой автомобиль BMW 750Li xDrive стоимостью 12,3 млн руб., однако позднее отказалась от его покупки.

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На второе ОНФ поставил госкомпанию «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». По данным его экспертов, компания приобрела автомобиль у единственного поставщика, не раскрыв данных о машине, однако в ранее отмененной закупке в технических требованиях указанный автомобиль подходил под характеристики Mercedes-Benz S 560. Цена контракта составила почти 11,3 млн руб.

Третье место осталось за ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана»., купившим за 10,89 млн руб. Range Rover 5.0L V8 S/C Autobiography-TL6 с панорамной крышей, возможностью открывать багажник с помощью сенсорной бесконтактной системы, сенсорными дисплеями и функцией автоматического выбора высоты автомобиля.

Составители рейтинга отмечают, что некоторые компании закупают сразу несколько дорогих автомобилей. К примеру, «Газпром» приобрел семь Mercedes-Benz на сумму 62,5 млн руб., а Новикомбанк — пять автомобилей на 47,3 млн рублей, в индекс попал самый дорогой из них — Mercedes-Benz S 450 4MATIC L FL за 8 млн руб.

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«Когда мы только начали публиковать «Индекс расточительности», в раздел «закупка автомобилей» частенько попадали органы власти. После принятия постановления о нормировании, инициированного экспертами ОНФ, в индексе остались госкомпании и компании с госучастием, которые проводят закупки по 223-ФЗ», — рассказал координатор бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

Антон Гетта отметил, что ОНФ обратился к учредителям включенных в рейтинг организаций с предложением обосновать необходимость подобных трат подведомственных учреждений.

РБК направил запросы в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», в компанию «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», в ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», в пресс-службу компании «Газпром», а также в пресс-службу «Новикомбанка».

В конце прошлого года занимавший на тот момент пост первого вице-премьера Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих. Таким образом власти решили оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. В частности, правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила проработать вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Вместо этого к обслуживанию государственных служащих предложили привлекать агрегаторы такси.

Авторы: Евгений Калюков, Алена Прохоренко, Михаил Юшков
Теги: ОНФ, расточительность, автомобили
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