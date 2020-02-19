ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Общероссийский народный фронт обновил «Индекс расточительности», включив в него госкомпании и компании с госучастием, приобретавшие в 2019 году самые дорогие автомобили. 10 участников рейтинга купили машины ценой свыше ₽158 млн

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Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг «Индекс расточительности». Всего же в ходе подготовки рейтинга активисты ОНФ передали ему информацию о «расточительных» закупках на сумму более 1,3 млрд руб., говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона — это только малый перечень того, что встречается активистам в технических заданиях по закупке автомобиля. Да, с одной стороны, предприятия вправе заявить, что они прибыльные и могут тратить средства как им хочется, но, с другой, — это предприятия с государственным участием, а значит, на них ложится повышенная социальная ответственность за деятельность», — отметил координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Лидером «Индекса расточительности» 2019 года в ОНФ признали подконтрольное госкорпорации «Ростех» АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова». По данным ОНФ, компания планировала закупить легковой автомобиль BMW 750Li xDrive стоимостью 12,3 млн руб., однако позднее отказалась от его покупки.

На второе ОНФ поставил госкомпанию «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». По данным его экспертов, компания приобрела автомобиль у единственного поставщика, не раскрыв данных о машине, однако в ранее отмененной закупке в технических требованиях указанный автомобиль подходил под характеристики Mercedes-Benz S 560. Цена контракта составила почти 11,3 млн руб.