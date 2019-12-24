Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

Кроме того, Минфин вместе с заинтересованными госорганами и организациями до 27 января 2020 года должен проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для обслуживания чиновников, которым не положен персональный служебный автомобиль. При этом должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания, указано в протоколе комиссии. По возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках, подчеркивается в протоколе.

Помимо этого, Минфин рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.

Обеспечение чиновников служебным транспортом регулируется президентским указом № 272 «О транспортном обслуживании федеральных государственных гражданских служащих» 2010 года, который имеет гриф «Для служебного пользования» и отсутствует в свободном доступе.

«Будет в разы дешевле»

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии. «Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении», — отметил он.

Вопрос сотрудничества с агрегаторами такси нуждается в тщательной проработке, подчеркивает собеседник РБК. Важно учесть, насколько это безопасно, удобно, как хорошо водители знают город и могут ли так же быстро доставить госслужащего, как и штатный водитель, который годами ездит по маршруту «от министерства к министерству». «При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — заметил он.

Будет ли работа с агрегаторами такси регулироваться законодательством о госзакупках и, соответственно, будет ли ведомство заключать контракт с конкретным поставщиком услуг, пока неизвестно. По словам собеседника РБК, есть разные модели взаимодействия. Например, можно подсчитать, сколько конкретная должность требует разъездов, и включить соответствующую сумму на оплату такси в зарплату чиновника.

«Яндекс.Такси» уже имеет опыт сотрудничества с госкомпаниями, сообщил РБК представитель компании. «Мы видим, что и в целом интерес государственных компаний к закупке таких услуг растет», — отметил он. РБК направил запрос в Gett и «Ситимобил».

По словам завкафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимира Климанова, оптимизация бюджетных расходов на транспорт, связь и командировки является постоянной темой обсуждения, однако только сейчас правительственная комиссия подняла вопрос так конкретно, выработав прямые поручения. «Из этого должны последовать, наверное, какие-то практические рекомендации», — сказал он РБК.

Климанов пессимистичен относительно отказа федеральных ведомств от служебных автомобилей. «Но тем не менее, наверное, этот процесс пойдет. Найдутся возможности использовать такси вместо своего автопарка», — говорит он.

Переход на такси приведет к экономии расходов, какого класса машины не использовались бы, подчеркивает Климанов. Это доказывает опыт бизнеса, который сейчас активно отказывается от собственного автопарка в пользу агрегаторов такси, отмечает эксперт.

Оценить, сколько федеральные министерства тратят на автотранспорт, сложно, так как зачастую это непрямые расходы, машины находятся на содержании подведомственных организаций, уточняет Климанов. О необходимости отказа от заключения контрактов на транспортное обслуживание с подведомственными учреждениями говорится в поручениях правкомиссии.