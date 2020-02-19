Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова

Адвокат бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца сообщил, что один из экс-подчиненных его подзащитного заявил на очной ставке, что тот дал указание подкинуть Голунову наркотики

Денис Коновалов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов дал показания на своего бывшего начальника, экс-заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова. О том, что Коновалов дал такие показания, заявил Алексей Коврижкин, выступающий защитником Ляховца, сообщает «Интерфакс».

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сказал Коврижкин.

Адвокат связал дачу Коноваловым таких показаний с давлением со стороны следствия и сказал, что сам Ляховец вину не признает и опровергает эти обвинения.

«Согласно показаниям Коновалова, Ляховец заявил ему, что Голунов занимается распространением наркотиков, но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества. Мы считаем, что из Коновалова эти показания в прямом смысле слова выбили. Конечно, наша позиция в том, что Ляховец подобных указаний подчиненным не давал», — рассказал адвокат ТАСС.