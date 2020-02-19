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Преследование Ивана Голунова ,  
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Адвокат заявил о показаниях против обвиняемого по делу Голунова

Адвокат бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца сообщил, что один из экс-подчиненных его подзащитного заявил на очной ставке, что тот дал указание подкинуть Голунову наркотики
Денис Коновалов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов дал показания на своего бывшего начальника, экс-заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова. О том, что Коновалов дал такие показания, заявил Алексей Коврижкин, выступающий защитником Ляховца, сообщает «Интерфакс».

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики», — сказал Коврижкин.

Адвокат связал дачу Коноваловым таких показаний с давлением со стороны следствия и сказал, что сам Ляховец вину не признает и опровергает эти обвинения.

«Согласно показаниям Коновалова, Ляховец заявил ему, что Голунов занимается распространением наркотиков, но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества. Мы считаем, что из Коновалова эти показания в прямом смысле слова выбили. Конечно, наша позиция в том, что Ляховец подобных указаний подчиненным не давал», — рассказал адвокат ТАСС.

Голунов получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы
Общество

Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы заявили об обнаружении у него около 4 г мефедрона, а в квартире — еще свертки с кокаином. Никулинский районный суд поместил журналиста под домашний арест, однако 8 июня освободил его и снял обвинения за недоказанностью вины.

29 января 2020 года Следственный комитет объявил о наличии у следствия данных о том, что наркотики в рюкзак и квартиру Голунова подложили, «сфальсифицировав результаты оперативно-розыскной деятельности», пятеро сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Все они к тому времени со службы были уволены.

СК также отметил, что подложенные Голунову наркотики ранее были полицейскими незаконно приобретены и также незаконно ими хранились и перевозились.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, в том числе бывшего заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца, которого следствие считает его возможным организатором задержания Голунова, и четверых оперативников:

  • Дениса Коновалова;
  • Романа Феофанова;
  • Максима Уметбаева;
  • Акбара Сергалиева.

Во время судебного заседания Уметбаев частично признал свою вину, заявив, что ударил Голунова.

5 февраля прокуратура ЗАО Москвы сообщила, что принесла Голунову извинения за незаконное уголовное преследование. 14 февраля сам журналист сообщил, что получил письмо с извинениями от прокурора Западного округа Москвы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иван Голунов
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